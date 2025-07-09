ليبيا: خطة وطنية لمكافحة الهجرة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، أن بلاده ستطلق قريباً خطة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمساندة عدد من الدول الصديقة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال كلمة الدبيبة في افتتاح اجتماع دولي رفيع المستوى حول ملف الهجرة غير الشرعية في طرابلس، بحضور وزراء داخلية كل من إيطاليا ماتيو بيانتيدوسي، واليونان مايكل فوريديس، ومالطا بايرون كاميليري، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، وبمشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

وقال الدبيبة إن رؤية حكومته لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية مرتبطة بالملف الأمني في ليبيا، داعياً الدول الصديقة والشقيقة إلى دعم ليبيا سياسياً لتحقيق هذه الأهداف. وبين أن خطة حكومة الوحدة للتعامل مع ملف الهجرة تقوم على أربعة محاور رئيسة تشمل ضبط وتشديد الرقابة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتعزيز الأمن الداخلي من خلال تعزيز الأمن داخل المدن. وأعرب عن رغبة حكومته في بناء شراكة حقيقية مع مختلف الأطراف تنهي الفوضى، وتفسح المجال لإنشاء مؤسسات قادرة تسهم في خفض تدفقات الهجرة، داعياً الدول الأوروبية إلى النظر إلى ليبيا كشريك في وضع الحلول لا كدولة عبور فقط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق الإقليمي لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية، وبحث آليات التعاون المشترك لتعزيز الأمن الحدودي، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر عبر البحر الأبيض المتوسط.