شكرا لقرائتكم خبر عن "إنستاباي شغال".. وزير الشئون النيابية يرد على نائب بشأن أزمة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأكيدًا حكوميًا على العمل لاستعادة كافة الخدمات التي تأثرت جراء حريق سنترال رمسيس، سواء على مستوى الإنترنت أو خدمات الدفع الإلكتروني، بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب أحمد بدوي، عبّر النائب فريد البياضي، قائلًا: "وزير الاتصالات حاول يهوِّن من الأزمة، وقال إن بعض الخدمات بدأت ترجع زي Instapay…لكني باقول له: الكلام ده مش حقيقي.. أنا جرّبته دلوقتي ومش شغّال، يعني حتى تقارير الحكومة مش دقيقة… والوزير نفسُه اتفاجئ على الهوا!"

وهو ما دفع الوزير محمود فوزي إلى استخدام هاتفه المحمول أمام الحضور، وقام بتحويل مبلغ مالي عبر التطبيق نفسه، في إشارة إلى عودة الخدمة تدريجيًا وسعي الحكومة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب الحكومة بتقديم خطة واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مع التأكيد على ضرورة استعادة كافة الخدمات وتوفير حلول بديلة لضمان استمرارية الأعمال.