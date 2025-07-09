شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ: قانون المهن الطبية يحسن بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية تمثل خطوة تشريعية ضرورية طال انتظارها، لكونها تستجيب لمطالب مشروعة للكوادر الصحية، وتدعم استقرارهم المهنى والوظيفي.



وأوضح وهبة، أن التعديلات عالجت جوانب من القصور التشريعى، من خلال توسيع نطاق المستفيدين من القانون ليشمل فئات جديدة داخل الفريق الطبى، من بينها الصيادلة وأخصائى وفنيين التمريض وخريجى العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتحقيق المساواة بين العاملين فى القطاع، بجانب أنه يضبط المنظومة الصحية ويحمى حقوق المرضي



وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى أن القانون قرر صرف مقابل مادى عن العمل الليلى والمبيت لفئات لم تكن مدرجة سابقًا، مع وضع ضوابط واضحة، من بينها تحديد نسبة معينة للاستفادة داخل كل منشأة طبية، ومعاملة الصيادلة ماليا على غرار الأطباء المقيمين، وهى خطوة تُسهم فى تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية.



وذكر وهبة، أن القانون يضمن حقوق المرضى فى تلقى رعاية طبية سليمة من مؤهلين ومسؤولين، ويفرض آليات للمساءلة والانضباط المهنى فى حال وقوع أخطاء أو تجاوزات، بجانب الحد من الفوضى فى سوق العمل الطبى، ويضمن العدالة فى التوظيف والترقيات داخل المنشآت الصحية.



واستكمل: "القانون يحارب ظواهر مثل الشهادات المزورة أو الممارسات الطبية غير المشروعة، بالإضافة إلى مساعدة الدولة على وضع سياسات صحية فعالة مبنية على بيانات دقيقة حول المهن الطبية وعدد العاملين فيها، بالإضافة إلى تشجّع على الاستثمار فى التعليم الطبى والتدريب المهني.



وأضاف وهبة، أن القانون يدعم تحسين بيئة العمل من خلال تحديد الأطر القانونية والمالية العادلة، الأمر الذى سينعكس على رفع جودة الخدمات الصحية، كما نصت المادة (12) منه على صرف حافز مناطق نائية للعاملين بالقطاع الصحى فى المحافظات الحدودية، بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسى، ويشمل هذا الحافز الأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائى العلاج الطبيعى، والتمريض العالى، وخريجى كليات العلوم، والفنيين الصحيين.



أكد وهبة، أن منح حوافز للعاملين فى المناطق النائية، وفقًا لمستوى صعوبة مواقع الخدمة، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير الرعاية الصحية فى المحافظات الحدودية والمناطق غير الجاذبة، ويحفز الكوادر على الانتقال إليها دون تردد.



واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه بالتأكيد على أن هذا التعديل ليس مجرد استجابة لمطالب مهنية، بل هو تعبير عن تقدير الدولة لدور الأطباء والفنيين والصيادلة وجميع العاملين بالقطاع الصحى، داعيًا إلى استمرار تطوير التشريعات بما يضمن العدالة الوظيفية ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.