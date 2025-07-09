"سكاي نيوز" عن مسؤول أميركي: الضغط الأميركي على إسرائيل للقبول باتفاق بشأن غزة بدأ وسيكون شديدا الليلة

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدرين مطلعين، أن "​ترامب​ يمارس ضغطا كبيرا على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة".

كذلك نقلت القناة عن مسؤول أميركي، أن "الضغط الأميركي على إسرائيل للقبول باتفاق بشأن غزة بدأ وسيكون شديدا الليلة".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "ترامب كان متفائلا منذ البداية ولا يزال تفاؤله قائما بخصوص وقف إطلاق النار في غزة"، لافتةً الى أننا "متفائلين بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 60 يوما والإفراج عن 10 رهائن أحياء و9 جثث".

وذكرت الخارجية، أننا "نركز على التوصل إلى وقف لإطلاق نار وما زلنا في مرحلة المحادثات ولم يتم التوقيع عليه".