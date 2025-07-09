"فوكس نيوز": السلطات الأميركية فتحت تحقيقا مع مديري الـ"إف بي آي" و"سي آي أي" السابقين

أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادرها بأن "مكتب ال​تحقيقات​ الفدرالي الأمير كي فتح تحقيقا مع مديره السابق جيمس كومي والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان.

واشارت مصادر "فوكس نيوز" في وزارة العدل الأميركية، الى ان "التحقيقات متعلقة بانتهاكات محتملة للمسؤولين السابقين أثناء التحقيقات في صلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزعومة بروسيا".

ويحقق مكتب التحقيقات في ما إذا قدم المسؤولان إفادات كاذبة للكونغرس الأميركي.