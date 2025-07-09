أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادرها بأن "مكتب التحقيقات الفدرالي الأمير كي فتح تحقيقا مع مديره السابق جيمس كومي والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان.
واشارت مصادر "فوكس نيوز" في وزارة العدل الأميركية، الى ان "التحقيقات متعلقة بانتهاكات محتملة للمسؤولين السابقين أثناء التحقيقات في صلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزعومة بروسيا".
ويحقق مكتب التحقيقات في ما إذا قدم المسؤولان إفادات كاذبة للكونغرس الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر "فوكس نيوز": السلطات الأميركية فتحت تحقيقا مع مديري الـ"إف بي آي" و"سي آي أي" السابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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