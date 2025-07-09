مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف مدينة كورسك

أعلنت السلطات الروسية "مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم عنصر في الحرس الوطني الروسي، في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف مدينة كورسك (جنوب)".
واشار القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك ألكسندر خينشتاين الى انّ "الهجوم أوقع ثلاثة قتلى، أحدهم عسكري في الحرس الوطني برتبة رقيب أول، وسبعة جرحى".
وأضاف أنّ العسكري "ذهب مع صديق له إلى الشاطئ" عند ضفة نهر في مدينة كورسك بعد ورود أنباء عن تعرّضه لهجوم بطائرة مسيّرة، وما أن "بدأ الرقيب أول بإجلاء الناس حتى وقع انفجار ثان".
وأوضح الحاكم أنّ "القتلى الثلاثة هم رجال"، مشيرا إلى أنّ "ما مجموعه سبعة أشخاص أصيبوا" بجروح.
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