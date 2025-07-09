نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول مطلع٬ ان "الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سنتحدث حصريا عن ​غزة​ علينا حل ذلك فالوضع في غزة مأساوي"٬ مشيرة الى ان "ترامب مارس ضغوطا قوية على نتانياهو خلال لقائهما من أجل إنهاء الحرب".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: ترامب مارس ضغوطا قوية على نتانياهو خلال لقائهما من أجل إنهاء الحرب بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.