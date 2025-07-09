كشفت معلومات قناة "الجديد"، عن أنّ "هيئة التفتيش القضائي أوقفت القاضي "ب. ن" عن العمل، وهو قاض في طرابلس، ومن المرجّح أن يشمل القرار قضاةً في بيروت وجبل لبنان، على خلفيّة ملفّات كبيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": التفتيش القضائي أوقف قاض بطرابلس عن العمل ويُرجح توقيف آخرين ببيروت وجبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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