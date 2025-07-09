الجيش الإسرائيلي زعم قتل القيادي البارز في "حماس" مهران بعجور بغارة طرابلس

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرةً لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم، بناءً على توجيه استخباراتي من قيادة المنطقة الشّماليّة وهيئة الاستخبارات العسكريّة، وقضت على المدعو مهران مصطفى بعجور في منطقة ​طرابلس​ بشمال لبنان".

وادّعى في تصريح، أنّ "على مدار السّنوات الماضية، وخاصّةً في الآونة الأخيرة، عمل بعجور على التّرويج وتوجيه العديد من المخطّطات الإرهابيّة ضدّ الجيش ومواطني إسرائيل، بما في ذلك خلال الحرب الحاليّة، حيث شارك في تنفيذ مخطّطات إطلاق قذائف صاروخيذة باتجاه نهاريا، كريات شمونة، ومدن أخرى في أنحاء البلاد".

وأشار أدرعي إلى أنّ "بعجوز كان يُعَدّ أحد القادة البارزين في حركة "حماس" في لبنان. وفي إطار نشاطه، عمل لسنين طويلة على تعزيز التّمركز العسكري للحركة في لبنان. كما كان من أبرز المسؤولين عن بناء القوّة العسكريّة للمنظمة، وساهم في شراء الوسائل القتاليّة من خلال علاقاته مع منظّمات أخرى"، لافتًا إلى أنّ "تصفية بعجور تُعدّ ضربةً كبيرةً لنشاط "حماس" في لبنان".