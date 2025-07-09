وفاة شاب إثر سقوطه من مرتفع في منطقة المنية

توفّي الشّاب "ظ. خ" (28 عامًا) من فنيدق، متأثّرًا بجراحه الّتي أُصيب بها بعد تعرّضه لحادثة سقوط من مرتفع في منطقة ​المنية​. وكان قد نُقل الشّاب إلى مستشفى حلبا الحكومي للمعالجة، لكنّه ما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بإصابته البليغة.

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