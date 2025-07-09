قائد الجيش بحث مع صحناوي بالأوضاع العامة في البلاد واستقبل رئيس الطائفة الكلدانية

استقبل قائد الجيش اللّبناني العماد ​رودولف هيكل​ في مكتبه في اليرزة، النّائب ​نقولا صحناوي​، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.

كما التقى رئيس الطّائفة الكلدانّية في لبنان المطران ​ميشال قصارجي​، يرافقه النّائب الأسقفي العام لأبرشيّة بيروت الكلدانيّة المونسنيور رافاييل طرابلسي، وجرى التّداول في شؤون مختلفة.