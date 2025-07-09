قائد الجيش بحث مع صحناوي بالأوضاع العامة في البلاد واستقبل رئيس الطائفة الكلدانية

استقبل قائد الجيش اللّبناني العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، النّائب نقولا صحناوي، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.
كما التقى رئيس الطّائفة الكلدانّية في لبنان المطران ميشال قصارجي، يرافقه النّائب الأسقفي العام لأبرشيّة بيروت الكلدانيّة المونسنيور رافاييل طرابلسي، وجرى التّداول في شؤون مختلفة.
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