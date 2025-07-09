لفت النّائب إيهاب مطر، إلى أنّ "الاستهدافات الإسرائيليّة صارت عادةً يوميّةً في الجنوب، والآن استهداف في طرابلس مستنكَر ومدان يوقع ضحايا، ويخرق كل الاتفاقات، ما يؤكّد أنّ لبنان كلّه ساحة مفتوحة للاعتداءات والاغتيالات الإسرائيليّة، من دون رادع لآلة حرب مجرمة ودمويّة".
وشدّد في تصريح، على أنّ "مسلسل الضّربات الإسرائيليّة يشكّل انتهاكًا مستمرًّا لسيادة لبنان وأمن اللّبنانيّين، ويخالف كل القوانين الدّوليّة، ولا يمكن تبريره أو السّكوت عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر مطر: لبنان كله ساحة مفتوحة للاعتداءات الإسرائيلية من دون رادع لآلة الحرب المجرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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