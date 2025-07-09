البعريني: "حزب الله" يجر لبنان للهاوية وإلى متى يبقى قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة؟

أكّد النّائب وليد البعريني أنّ "الغارة الإسرائيليّة على العيرونية في طرابلس ليست فقط عدوانًا جديدًا، بل رسالة خطِرة: نار الاشتباك ستمتد إلى كل لبنان شمالًا وجنوبًا. وها نحن اليوم ندفن شهداء سقطوا في منطقة يُفترض أنّها آمنة"، مشيرًا إلى "أنّنا نتقدّم بأحرّ التّعازي لأهالي الشّهداء، ونتمنّى الشّفاء العاجل للجرحى".
وتساءل في تصريح، "إلى متى يبقى قرار الحرب والسّلم خارج يد الدّولة؟ كيف يُرفض تسليم السّلاح، في وقت لا نحظى فيه لا بحماية جوّيّة ولا بسيادة حقيقيّة؟"، معتبرًا أنّ "حزب الله يجرّ لبنان إلى الهاوية، ونحن ندفع الثّمن".
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