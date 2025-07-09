الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا رطبًا نسبيًّا مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها، يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى يوم غد الأربعاء، حيث تتأثّر المناطق الدّاخليّة بكتل هوائيّة حارّة نسبيًّا، فتتخطّى ​درجات الحرارة​ معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود على الجبال والسّاحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الدّاخليّة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس قليل الغيوم، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف على الجبال وفي الدّاخل حيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة، بينما تستقر ضمن معدّلاتها على السّاحل، مترافقةً مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشّعور بالحر؛ ويتشكّل الضّباب على التلال".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الجمعة قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة الّتي تكون أعلى من معدّلاتها الموسميّة على الجبال وفي الدّاخل، بينما تبقى نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل، ممّا يزيد الشّعور بالحر، وبالتّالي تشكّل الضّباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرّؤية أحيانًا.

كما أفادت بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة وغربيّة، سرعتها بين 15 و40 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و90%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانًا؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".