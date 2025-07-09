تقدم ملحوظ بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة، الدوحة (الاتحاد)

حققت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، بشأن وقف إطلاق نار في غزة، تقدماً ملحوظاً، فيما عبرت الولايات المتحدة عن أملها من التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار خلال أسبوع.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، أمس، إن «المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بوجود الوسطاء المصريين والقطريين، تتواصل في الدوحة حول آليات تنفيذ المقترح».

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «لم يتحقق أي اختراق حتى الآن، والمفاوضات مستمرة في العاصمة القطرية».

وأضاف أن «لا اختراق حتى الآن»، مشيراً إلى أن المفاوضات تركز على بحث آليات الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات ووقف النار.

ووصف المصدر المفاوضات بـ«الصعبة»، وتابع: «حماس جادة في التوصل لاتفاق، والمأمول أن يضغط الجانب الأميركي على إسرائيل للوصول لاتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى والرهائن».

بدوره، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، أمس، إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً، بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف ويتكوف خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض: «سيتم الإفراج عن 10 محتجزين أحياء، نعتقد أن هذا سيؤدي إلى سلام دائم في غزة». وأشار إلى أن «نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس انخفضت من 4 إلى واحدة فقط». وفي السياق، قالت وزارة الخارجية القطرية، أمس، إن المفاوضات الجارية بين إسرائيل و«حماس» في الدوحة، تتعلق بورقة إطار عامة، مشيرة إلى أن المحادثات المفصلة لم تبدأ بعد.

وذكر ماجد محمد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، التي تتوسط بلاده في المفاوضات إلى جانب مصر، أن من المبكر الحديث عن أي تفاصيل، مشيراً إلى أن الانطباعات الحالية «إيجابية».

وأكد أن «الحديث الآن ليس عن اتفاق نهائي بشأن غزة، بل عن هدنة وما يمكن أن تؤدي إليه في سبيل الوصول إلى حل نهائي».

وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي: «العملية تحتاج وقتاً ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج»، مضيفاً أن النقاش حالياً يدور حول إطار تفاوضي قبل بدء المرحلة النهائية.

وتابع: «نقدم إطاراً ومبادئ أولية، وبعد الاتفاق عليها نأمل أن ننتقل لمرحلة نقاش المقترح، وتنصب جهود الوسطاء على الوصول إلى مرحلة إنهاء الحرب في غزة».

إلى ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون، أمس، إن من الممكن سد الثغرات بين إسرائيل وحركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار في حديث مع صحفيين في واشنطن، إن الأمر قد يستغرق أكثر من بضعة أيام لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات في الدوحة، لكنهم لم يوضحوا النقاط العالقة.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر، إنه جرى إحراز تقدم.

وقال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة، إن هناك فرصة حقيقية للاتفاق على وقف إطلاق النار.