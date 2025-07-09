زعم الجيش الإسرائيلي أنه "نفذ هجومًا، يوم أمس، في منطقة بابلية جنوبي لبنان، أسفر عن مقتل حسين علي مزهر، الذي وصفه بأنه مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله".
وادعى أنه "في إطار مهامه، كان مزهر يشارك في التخطيط لإطلاق قذائف صاروخية متعددة باتجاه إسرائيل"، زاعما أنه "انشغل مؤخرًا بمحاولات إعادة ترميم وحدات المدفعية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي زعم اغتيال "مسؤول ادارة النيران بقطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله" بالغارة على منطقة بابلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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