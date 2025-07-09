وفد من لجنة المتعاقدين بالساعة زار كرامي: لإقرار سريع للتفرغ وإلا فالإضراب مع بداية العام الجامعي

زار وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أمس، وزيرة التربية و​التعليم العالي​ ريما كرامي، وتم "بحث الخطوات العملية المطلوبة لإنجاز ملف التفرغ قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، حيث أكدت كرامي عزمها الكامل على متابعة الملف وإنجازه، واعدة ببذل أقصى الجهود والتحرك الفوري باتجاه الرؤساء الثلاثة لتذليل العقبات التي حالت دون إقراره حتى اليوم".

وطالبت اللجنة "بضرورة اعتماد مسار سريع واستثنائي في مقاربة هذا الملف، بعيدًا من آليات العمل التقليدية التي قد تؤدي إلى تأخير بالغ الضرر، كإعادة تكرار مراحل سبق إنجازها، وعلى رأسها عمل اللجان العلمية. وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإعداد ملف شفاف وعادل خلال أيام، لا أسابيع".

كما أبلغت اللجنة "كرامي بما سبق أن أبلغته إلى رئاسة الجامعة، ومفاده أن أي فشل في إقرار ملف التفرغ قبل بداية العام الدراسي المقبل سيُعدّ بمثابة إعلان لإضراب شامل منذ اليوم الأول للعام الجامعي، وأن مسؤولية هذا الفشل تقع عل عاتق جميع من بيده اتخاذ القرار".