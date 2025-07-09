اعلن سلاح الجو الأوكراني أن "سلطات روسيا شنت أوسع هجوم بمسيّرات وصواريخ منذ بدء الحرب" قبل أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن "روسيا هاجمت الأراضي الأوكرانية مستخدمة 728 مسيّرة و13 صاروخا مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 711 مسيرة ودمرت ما لا يقل عن سبعة صواريخ".

كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الأوكراني: سلطات روسيا شنت أوسع هجوم بمسيّرات وصواريخ منذ بدء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.