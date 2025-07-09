انطلاق النسخة الأولى من ORA Festival في ميناء جبيل

ينطلق مهرجان ORA لأول مرة في لبنان، وتحديدًا من ميناء جبيل التاريخي، بين 14 و20 تموز، ليقدّم تجربة ترفيهية تجمع بين الرياضة، الموسيقى، الفنون، والأنشطة العائلية في أجواء صيفية ساحرة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

يُشارك في المهرجان أهم منسّقي الأغاني (DJ)، أبرزهم DJ Hugel العالمي الذي يُحيي ليلة 19 تموز بحضور يُتوقع أن يتخطى 7000 شخص، يليها يوم عائلي ترفيهي في 20 تموز.

يشار الى أن الدخول مجاني للأطفال.