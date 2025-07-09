المساعدون القضائيون أعلنوا اعتكافًا شاملًا عن العمل الخميس والجمعة: لتلبية مطالبنا المحقة

أشارت لجان المساعدين القضائيين في ​لبنان​، أنّ "أمام الصّمت المريب والتّجاهل الفاضح لمعاناة ​موظفي القطاع العام​، وفي ظلّ المماطلة المتعمّدة وعدم الاكتراث من السّلطة السياسيّة لمعالجة الوضع الكارثي الّذي نرزح تحته، نعلن الدّخول في اعتكاف شامل وكامل عن العمل بدءًا من صباح يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، على أن يتم استثناء آخر يوم من المهلة القانونيّة فقط للمراجعات".

وشدّدت في بيان، على "أنّنا بلغنا حدًّا من الإنهاك والذّل لا يمكن السّكوت عنه. السّلطة الحاكمة لا ترى، لا تسمع، ولا تتحرّك، وكأنّ موظّف القطاع العام ابن عاق يجب التخلّص منه بأي وسيلة"، لافتةً إلى أنّه "يتم إغداق التّعويضات والزّيادات العشوائيّة على فئة من دون سواها، بينما يُترك الموظّف الحقيقي، من يحمل على أكتافه المرفق العام، للذّل والفقر والاهتراء".

وأوضحت اللّجان أنّ "اعتكافنا السّابق لم يُقابل بأي خطوة جدّيّة، لا بل قوبل بلامبالاة. من هنا، نعود ونرفع الصّوت، ونكرّر مطالبنا المحقّة والمشروعة: إدخال ما يسمّى بتعويض المثابرة ضمن صلب الرّاتب، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة وشاملة تنصف العاملين والمتقاعدين على حدّ سواء، بشكل عاجل وفعلي".

وأكّدت أنّ "هذا البيان إنذار، وتحذير واضح. اعتكافنا هذه المرّة لن يكون الأخير، وإن لم تُلبَّ المطالب، فنحن ذاهبون نحو تصعيد غير مسبوق، وليتحمّل من يستهتر بنا تبعات اختياره"، جازمةً "أنّنا لسنا الحلقة الأضعف، نحن صمّام أمان العدالة، وصوت النّاس، والسّاكت عن الحق شيطان أخرس. كفى استخفافًا بكرامتنا، كفى تعاميًا عن جوعنا، وكفى قتلًا بطيئًا لمستقبلنا. الكرامة لا تُجزّأ، والحقوق لا تُستجدى والمعركة بدأت".