سلام تفقد سير الامتحانات الرسمية: تأكيد أن لبنان يستعيد عافيته ويعود إلى انتظامه الطبيعي

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، خلال تفقّده سير الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامّة في بيروت، إلى أنّ "لا شكاوى لدى التّلاميذ، وقد هنّأناهم مسبقًا على جهودهم ونجاحهم وكذلك وزيرة التّربية".
ولفت إلى أنّ "وزيرة التّربية ستزور الجنوب غدًا، للإشراف على سير الامتحانات هناك"، مشدّدًا على "أنّنا كما أجرينا الانتخابات البلدية والاختيارية، ننظّم اليوم الامتحانات الرسمية، وكان من الواجب إجراءها في وقتها كسائر الاستحقاقات، وهو تأكيد أنّ لبنان يستعيد عافيته ويعود إلى انتظامه الطّبيعي، ويجب أن نستمرّ على هذا المنوال".
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