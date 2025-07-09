أول عملية زراعة قوقعة بالاذن بالعالم بمساعدة روبوت جرت بفرنسا والجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تهنئ الكسندر كركس

أجرى مستشفى سانت إتيان الجامعي أول عملية ​زراعة قوقعة​ في العالم بمساعدة روبوت، بتوجيه من الملاحة الماسح الضوئي للأذن الداخلية أثناء الجراحة، لمريض بالغ يعاني من صمم شديد في كلا الأذنين، وقد أشرف على العملية البرفسور الكنسدر كركس، رئيس القسم.

وقد هنأت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية كركس وهو لبناني الأصل وعضو بارز بالجمعية، على هذا الانجاز، مشيرةً الى أن "الطبّ يتقدّم والقيام بمثل هذه الجراحات سيساعد المصابين بالصمم على الشفاء".