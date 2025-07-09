شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عنانى أمينًا لتنظيم حزب الجبهة الوطنية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية اختيار شريف عبد الرؤوف عناني أمينًا للتنظيم بمحافظة الجيزة والنائب السابق عن دائره البدرشين عامي 2005 و2010، ويأتي الاختيار في خطوة تعكس توجه الحزب نحو الدفع بقيادات تمتلك الخبرة الميدانية والتنظيمية، دعمًا لخطة الحزب في تعزيز وجوده على الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة، واستعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.

استعدادات مكثفة للانتخابات المقبلة

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحزب لإعادة التمركز السياسي، وتوسيع قاعدته التنظيمية في المحافظات، خاصة مع قرب انطلاق أول تجربة انتخابية رسمية للحزب، سواء على مستوى القوائم أو المقاعد الفردية.

ويولي الحزب أهمية كبرى للتواصل مع الشارع المصري، عبر كوادره المختلفة، من أجل تقديم خطاب سياسي وتنظيمي يعكس هموم المواطنين، ويترجمها إلى برامج ومقترحات تشريعية وتنفيذية قابلة للتطبيق داخل البرلمان.

تنسيق موسع مع الأحزاب والقوى الوطنية

ويستعد حزب الجبهة الوطنية لاستضافة الاجتماع الثالث للأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار تنسيق سياسي موسع حول آليات خوض الانتخابات المقبلة، وأسس العمل المشترك بين المكونات السياسية الوطنية.

وتسعى الجبهة إلى تأسيس تحالف سياسي جامع، يضم كافة القوى المؤمنة بالدولة المدنية، والتعددية الحزبية، بما يتيح تقديم حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوطن داخليًا وخارجيًا.