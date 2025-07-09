شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأمن القومى بـ"الجبهة الوطنية" تبحث سبل دعم مرشحى الحزب بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن انضمام الحزب إلى القائمة الوطنية يعكس مبادئه الراسخة منذ التأسيس، والتي تقوم على تغليب المصلحة الوطنية والتكاتف بين أبناء الشعب المصري بمختلف توجهاتهم، لمواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن واستقرار الوطن.

وأضاف أن اختيار مرشحي الحزب تم وفق معايير دقيقة تركز على الكفاءة والنزاهة والقدرة على العمل الميداني وخدمة المواطنين، بما يضمن وجود ممثلين حقيقيين يعبرون عن نبض الشارع، ويعملون بإخلاص لتحقيق مصالح الناس.

جاء ذلك خلال اجتماع أمانة الدفاع والأمن القومي بالحزب، برئاسة الفريق طارق سلام، بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة استعدادات الحزب للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

وشهد الاجتماع حضور النائب سليمان وهدان أمين الشئون البرلمانية، واللواء أحمد سعد أمين العضوية، والنائب عادل عبد الفضيل أمين العمال، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب.

واستعرض الفريق طارق سلام خلال الاجتماع التوصيات الصادرة عن أعضاء الأمانة، والتي شددت على أهمية الالتزام الكامل بسياسات الحزب خلال مرحلة اختيار ودعم المرشحين، مع التركيز على العمل لصالح المواطن وكسب ثقته، واعتبار ذلك حجر الزاوية في عمل الحزب الانتخابي.

وأكد "سلام" أن الأمانة تضع على عاتقها مسؤولية كبرى في دعم جهود الحزب للحفاظ على الأمن القومي المصري، وتقديم كوادر قادرة على التعبير عن طموحات الشعب المصري والدفاع عن ثوابته، منوهًا بأن التنسيق مستمر مع مختلف الأمانات المركزية لتحقيق تكامل في الأدوار وتنفيذ خطة الحزب في المرحلة المقبلة.

وأوضح الحضور أهمية التواجد الفعّال للحزب في الانتخابات المقبلة، ليس بهدف الحضور العددي فقط، بل لضمان وصول الكفاءات القادرة على صنع الفارق في العمل النيابي، بما يتماشى مع رسالة “الجبهة الوطنية” في بناء تجربة سياسية جادة ومسؤولة.