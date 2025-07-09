محافظ البقاع ناقش مع سفير إيطاليا ووفد أممي مسألة عودة النازحين إلى بلدهم

استقبل محافظ البقاع ​كمال أبو جودة​ في مكتبه في سراي زحلة، السّفير الإيطالي في ​لبنان​ فابريتسيو مارشيلو ومدير مكتب وكالة الأمم المتّحدة للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو والوفد المرافق.

وخلال الاجتماع، تمّت مناقشة سبل التّعاون بين السّفارة الإيطاليّة ووكالة الأمم المتّحدة للهجرة ومحافظة البقاع، لا سيّما لناحية مسألة عودة النّازحين السّوريّين إلى بلدهم.