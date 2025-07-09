مستشفى "أوتيل ديو" نظم المؤتمر السنوي لجراحة العظام "داغر- خراط"

نظّم قسم جراحة العظام في مستشفى "​أوتيل ديو دو فرانس​"، للسّنة الثّانية على التّوالي، المؤتمر السّنوي لجراحة العظام "داغر- خراط"، برعاية وزير الثّقافة غسان سلامة.

أُقيم المؤتمر، الّذي أشرف عليه رئيس قسم جراحة العظام البروفيسور عصمت غانم، في كلية الطب التّابعة لجامعة القديس يوسف، بحضور رئيس جامعة القديس يوسف الأب البرويسور سليم دكّاش اليسوعي، المدير العام لشبكة "USJ-HDF" نسيب نصر، عميد كليّة الطب البروفيسور إيلي نمر، نقيب الأطبّاء البروفيسور إلياس شلالا، إلى جانب عدد كبير من الاختصاصيّين في القطاع الصّحي.

وامتدّ المؤتمر، بحسب بيان، "على مدى يومين، وتضمّن جلسات متخصّصة شملت مختلف مجالات جراحة العظام، بمشاركة أطبّاء متخصّصين من مستشفيات متعدّدة، إلى جانب أطبّاء بارزين في مجال جراحة العظام اللّبنانيّة".

وتمّ خلاله تكريم البروفسور فرناند داغر والبروفسور خليل خراط، "وهما رائدان في هذا المجال، لا يزال مسارهما الملهم يترك بصمةً في أجيال الأطبّاء المتخصّصين في جراحة العظام"، بحسب البيان.