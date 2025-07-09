قبلان: اليد العاملة اللبنانية مهددة والمؤسسات غائبة وسط فوضى اقتصادية واجتماعية

اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الى أن "البنية الإقتصادية والبنية السياسية تمشيان معاً، والبنية الإجتماعية وبنية القوة العاملة اللبنانية أيضاً تمشيان معاً، وواقع لبنان الإقتصادي بلا عربة، فيما اليد اللبنانية العاملة بلا ضامن سياسي ومردود اجتماعي وسط يد أجنبية تلتهم لقمة عيش اللبناني ودون أي إرادة سياسية للخلاص من بالوعة النزوح وكوارثه فضلاً عن الفلتان والتسيّب ولعبة الكيانات بلا قانون".

ولفت الى أن "الأخطر أنّ المؤسسات والأجهزة المختصة غائبة أو مغيبة أو لا تريد القيام بأي وظيفة وطنية، والمطلوب زعامة إنقاذية عابرة للطوائف من باب الأسواق واليد العاملة والأجور والبنية الإقتصادية والإصلاحيات الهيكلية للرقابة والإستثمار والتوظيف المهني ومتابعة الرساميل ولعبة المال والنفوذ على حساب المذابح القانونية، خاصة أنّ وجهة لبنان الإقتصادية معدومة البرامج، والحل بأولويات المواطن اللبناني وأرضية المؤسسات الصغيرة والناشئة، ودون أولويات المواطن اللبناني لا قيمة للمطابخ السياسية ومهرجانات الصريخ والهوبرات الرخيصة، والزعامة زعامة بخدمة المواطن لا بالكراسي، والحكومة مطالبة بالعيش بين الأكواخ اللبنانية التي تشكّل ثقل سكان لبنان لتدرك حقيقة الأسى الكارثي الذي يطال بنية السكن والسكان والأجور والخدمات والأمن المفقود والواقع الذي يضع البلد بأسوأ مراتب المذابح الحقوقية".