سلطات البرازيل والهند طالبتا بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي

طلبت سلطات البرازيل والهند في بيان مشترك عضوية دائمة في ​مجلس الأمن الدولي​، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البرازيل حيث التقى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأجرت القوتان الكبيرتان في آسيا وأميركا اللاتينية محادثات بعد أن شاركتا يومي الأحد والإثنين في ريو دي جانيرو في قمّة بريكس، تكتّل الدول الناشئة الذي يضمّ كذلك خصوصا الصين وروسيا ويهدف لإعادة التوازن إلى النظام العالمي في مواجهة الغرب. ويضمّ المجلس حاليا خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم فرنسا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وروسيا.

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