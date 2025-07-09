أكّدت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري "إنقاذ 5 من أفراد طاقم سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن"، فيما قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ردّ على وكالة فرانس برس إن "إترنيتي سي" غرقت.
واشارت الوكالة في تحديث لبيانها حول الهجوم الذي تعرّضت له السفينة الإثنين والثلاثاء الى ان "بدأت عمليات البحث والإنقاذ خلال الليل. أنقذ 5 من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن الباقين".
وذكرت السلطات في الفيليبين في وقت سابق أن "جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا باستثناء واحد فيلبينيون".
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