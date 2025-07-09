شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: نثمن استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات لحل مشاكل مرشحينا والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه فور إصدار الحزب بيانه الموجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن العراقيل التي واجهت مرشحي الحزب في تقديم أوراق ترشحهم إلى لجان تلقّي الطلبات، بادر المدير التنفيذي للهيئة، بالاتصال به ، حيث استمع باهتمام بالغ إلى تفاصيل المشاكل التي تعرض لها مرشحو الحزب في أكثر من محافظة.

وأضاف الشهابي أن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قام مشكورًا بالتواصل الفوري مع الجهات المعنية، وتمكن بحكمته وحرصه على نزاهة العملية الانتخابية من حل كافة العراقيل التي كانت تعيق استكمال إجراءات الترشح، وهو ما مكّن مرشحي حزب الجيل من التقدم بأوراقهم والمشاركة في هذه الانتخابات المهمة.

واختتم رئيس حزب الجيل تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لاهتمامها الكبير واستجابتها السريعة وحرصها على إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في العملية الانتخابية بشفافية وعدالة تامة.