شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان السابق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب العدل والان مع تفاصيل الخبر

تقدّم الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان السابق، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة عن حزب العدل، ممثلًا للحزب ضمن مرشحيه على المقاعد الفردية. ويشغل درويش حاليًا موقع أمين أمانة الإسكان المركزي بالأمانة العامة للحزب.

ويُعد أحمد عادل درويش من الشخصيات ذات الخبرات الواسعة في مجالات التخطيط الحضري وتكنولوجيا المعلومات، حيث شغل مناصب تنفيذية بارزة، من بينها نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، ومساعد وزير التطوير الحضري، ورئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة الاتصالات، ورئيس قطاع المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وحصل "درويش" على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من المؤهلات العلمية المتميزة، أبرزها بكالوريوس في الهندسة المعمارية (تصميم عمراني) من جامعة عين شمس، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية الإدارة بمدينة ماسترخت الهولندية، ودبلومة في نظم المعلومات الجغرافية.

ويعمل حاليًا عميدًا لكلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية في مصر، ويواصل عبر ترشحه تأكيد التزامه بالمساهمة في دعم قضايا التطوير العمراني والتعليم والتكنولوجيا تحت مظلة حزب العدل.