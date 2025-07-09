شكرا لقرائتكم خبر عن من يقدم أوراق ترشح القوائم للهيئة الوطنية للانتخابات؟ فقيه دستورى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات، تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الجمعة المقبل الموافق 11 يوليو.

وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية، بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية خلال الأربعة أيام الأولى من المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح 311 مرشحا في ختام يوم الثلاثاء، ولم يتقدم أي مترشحين على نظام القوائم حتى الآن، والتي من المتوقع أن تكون عمليات التقدم بشأنها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تعكف الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر على إنهاء كافة أوراقها تمهيدا للتقدم بها.

ويوضح الفقيه الدستوري صلاح فوزي، أن من يقدم أوراق الترشح للقائمة يكون ممثل القائمة بتقديم طلب الترشح بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.

وقال في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

وأضاف أنه يشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويثبت التمثيل لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب وأنه له وحده حق التعديل فى القائمة، وفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ويثبت فيه أن للممثل القانونى وحده حق التعديل فى القائمة.

