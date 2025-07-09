شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ضياء داوود يشيد برجال الحماية المدنية: "أبطال الظلام والنور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الحماية المدنية، واصفًا إياهم بـ"أبطال الظلام والنور"، في رسالة تعبّر عن التقدير العميق لما يبذله هؤلاء الجنود المجهولون في سبيل إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.

وقال داوود في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في كل ظلمة هناك نور، وفي كل محنة تكمن منحة، وفي قلب كل تحدٍ يقف رجال يؤدون واجبهم بشرف". مؤكدًا أن ما يقدمه رجال الحماية المدنية يومًا بعد يوم، وفي كل لحظة خطر، يعكس أسمى معاني البطولة والتفاني.



وأضاف: "هم من يتصدرون الصفوف الأولى في مواجهة الحرائق، حوادث السير، الانهيارات، والكوارث الطبيعية، ليمنحوا المجتمع شعورًا بالأمان، ويجسدوا شرف المهنة وواجب الإنسانية".



وأكد النائب أن المجتمع مدعو إلى الوقوف وقفة تقدير واحترام لهؤلاء الأبطال الذين يتحركون في صمت، ويؤدون مهامهم وسط ظروف شديدة الخطورة دون أن يسعوا للشهرة أو الأضواء.



وختم رسالته بالقول: "كل التحية والتقدير لرجال الحماية المدنية الأبطال، وكل الامتنان لكل من يضحّي بنفسه في سبيل سلامة الآخرين".