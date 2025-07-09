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تشميع منشآت طبية مخالفة خلال حملة تفتيشية فى الحوامدية

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تشميع منشآت طبية مخالفة خلال حملة تفتيشية فى الحوامدية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأربعاء، 09 يوليو 2025 06:46 م

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل جهودها في تنفيذ حملات مكثفة للتفتيش على المحال والمنشآت الطبية، وذلك بالتعاون مع منظومة العلاج الحر التابعة لمديرية الشئون الصحية لرصد المخالفات ومواجهة أية أنشطة تُدار دون تراخيص أو إشراف طبي معتمد، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة التي نُفذت بمدينة الحوامدية، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية المخالفة، من بينها معمل للتحاليل الطبية بشارع جمال عبد الناصر وعيادتين تخصصيتين، بالإضافة إلى حضانات بطريق طراد النيل وبطريق مصر أسيوط السريع، وذلك بعد ثبوت إدارتها دون ترخيص أو إشراف من الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان التزام المنشآت الطبية بالضوابط الصحية والقانونية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تهدد حياتهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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