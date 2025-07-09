شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع منشآت طبية مخالفة خلال حملة تفتيشية فى الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل جهودها في تنفيذ حملات مكثفة للتفتيش على المحال والمنشآت الطبية، وذلك بالتعاون مع منظومة العلاج الحر التابعة لمديرية الشئون الصحية لرصد المخالفات ومواجهة أية أنشطة تُدار دون تراخيص أو إشراف طبي معتمد، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة التي نُفذت بمدينة الحوامدية، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية المخالفة، من بينها معمل للتحاليل الطبية بشارع جمال عبد الناصر وعيادتين تخصصيتين، بالإضافة إلى حضانات بطريق طراد النيل وبطريق مصر أسيوط السريع، وذلك بعد ثبوت إدارتها دون ترخيص أو إشراف من الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان التزام المنشآت الطبية بالضوابط الصحية والقانونية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تهدد حياتهم.