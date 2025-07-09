شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد الشاذلى: المنطقة بمفترق طرق.. ومصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد السيد الشاذلى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بـ نقابة الصحفيين، إنه فى ظل التحولات الجذرية التى يشهدها الشرق الأوسط، وفي ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد في حدة الصراعات والتوترات الإقليمية، جاء الصالون الأول للجنة ليفتح مساحات للنقاش الجاد حول تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط، وتداعيات هذه الأزمات على استقرار المنطقة، وأبعادها السياسية والاقتصادية.

وأضاف محمد السيد الشاذلى، خلال كلمته فى الصالون الشهرى الأول الذى تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن الصالون يأتي في إطار الاهتمام المتزايد بقراءة المشهد الإقليمي المعقد، وتداعياته على الأمن القومي العربي، ودور الإعلام في فهم وتحليل تلك الصراعات.

وتمنى محمد السيد الشاذلى، أن يمثل الصالون الشهرى للجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين منصة فكرية وحوارية دورية، تهدف إلى تعميق النقاش حول قضايا المنطقة.

وتساءل: هل يتجه الشرق الأوسط إلى تسويات أم مزيد من الانفجار؟ هل نشهد اليوم نهاية مشروع “الشرق الأوسط الجديد” أم إعادة إحيائه بصيغ جديدة؟ ما هي السيناريوهات المطروحة لليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة؟ ومن يملك مفاتيح تنفيذها؟ كيف تفكر إسرائيل فى الوقت الحالى؟ وهل هتستمر فى التصعيد وتوسيع دائرة الصراع أم ستتجه الى المسار السلمى؟

وأشار محمد السيد الشاذلى، إلى أن "الشرق الأوسط يشهد تحولات جذرية، المنطقة على مفترق طرق حاسم، تشهد تصاعد غير مسبوق فى حدة الصراعات والتوترات الإقليمية"، لافتا إلى أنه في ظل هذا التصاعد يظل الدور المصري حجر أساس في جهود التهدئة الإقليمية، نظرًا لما تتمتع به مصر من مكانة تاريخية، وثقل سياسي، وشبكة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.