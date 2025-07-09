شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تُعد تقريرا شاملا حول حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

تعكف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على إعداد تقرير موسع وشامل حول ملابسات وأبعاد حريق سنترال رمسيس، وذلك في ضوء الاجتماع العاجل الذي عُقد أمس الثلاثاء بتكليف من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تداعيات الحادث.

وشهد الاجتماع الذي نوقش خلاله البيانات العاجلة حول حادث سنترال رمسيس، حضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، بالإضافة إلى قيادات فنية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، إن ما حدث في سنترال رمسيس جرس إنذار خطير يستوجب منا جميعا وقفة حاسمة، ولن نسمح تكرار هذه الصورة مجددا، لافتا إلي أن اللجنة اصدرت توصيات عاجلة للحكومة في مقدمتها المطالبة بتقديم خطة واضحة وعملية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، إلى جانب الإسراع في استعادة كافة خدمات الاتصالات والإنترنت المتأثرة، وتوفير حلول بديلة وآليات مرنة للطوارئ.

وشدد "بدوي" علي توصيات اللجنة بـمراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة في المنشآت الحيوية التابعة للاتصالات، وتعويض المتضررين من المواطنين والشركات جراء انقطاع الخدمات، فضلا عن إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة تنفيذ تدابير الوقاية والحماية في السنترالات والمنشآت التكنولوجية القديمة.

ولفت بدوي على أن اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات بشكل دوري، مشيرا إلى أن التقرير البرلماني النهائي سيُرفع إلى هيئة مكتب المجلس خلال أيام، متضمنا تحليل فني دقيق ومقترحات تنفيذية لتأمين منظومة الاتصالات في مصر على نحو مستدام.