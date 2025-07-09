شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: مصر أثبتت أنها دولة قوية راسخة خلال كل التوترات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق ، أن الأحداث المتسارعة الان تلقي بالكثير علي الدولة المصرية فلابد أن يكون هنالك منهج لحمايه الأمن القومي .

جاء ذلك خلال الصالون الشهري الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، ، برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي تحت عنوان: "تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط".

و قال "العرابي " أن طبيعه الإقليم الذي نعيش فيه الآن في 2025 تختلف الأزمات فيه خاليا عما كان من 25 عام مضت فأن الان دائما ما نعيش في حاله من التوتر التي من المتوقع أن تعيش طويلا ، كما أن كل شئ الان عابر للحدود فلا تتوقع دائما أن تحميك حدودك مثلما حدث ووصلت الكورونا في 2020 ، و اصبحت الاسلحه و الدروس من الممكن أن تخترق الحدود ،

و أكد أن هناك الآن ما يطلق بالقوي الفعاله مثل حزب الله و غيرها من المليشيات ، و تلك مشكله خطيرة لأن من المفروض أن مستقبل الدول تبدء من الدوله المركزيه بالاضافه الي القواعد العسكرية الأجنبية التي تحيط بنا.



و أضاف إلي أن هناك دول الآن في حالة من الوهن و التحلل و هنالك دول فاشله و هشه و هي موجودة في اقليم ما و قلت الدول الراسخة ، ناهيك عن المؤثرات الدوليه التي تصعد التوتر في الإقليم بالكامل، مشددا أن الدولة المصرية أثبتت خلال الأحداث الماضيه كالحرب في غزة وحرب إيران و اسرائيل أنها دوله راسخه تنأى بنفسها عن المعارك الواهية .

و أكمل السفير محمد العرابي أنه لم يحدث مسبقا أن تأتي التوترات الاستراتيجية من 4 جهات مختلفه و لكن بالرغم من ذلك مصر أثبتت أنها ثابته في مواجهه التحديات ، حيث أن مصر و دورها الإقليمي نابع من الداخل كدولة حاكمه لجرافيا سياسية ، و أن لها إسهام كبير ومطلوب في حل جميع المشكلات الراهنه .

ويشارك في الصالون، السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، والسفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدى إسرائيل، والسفير الدكتور يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

كما يشارك عدد من المتخصصين في العلوم السياسية والاستراتيجية، في نقاش موسع يتناول تداعيات الصراعات الإقليمية على قضايا الشرق الأوسط.