ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ لـ15 مرشحا فى الإسكندرية

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أغلقت لجنة تلقى طلبات الترشح للراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة شرق الإسكندرية اليوم الأربعاء، حيث استقبلت 2 من المرشحين جدد وهما "إبراهيم شحاتة حزب العدل وإيهاب محمود حزب الجيل الديمقراطي" ليرتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، إلى 15 مرشحا منذ اليوم الأول حتى الآن.

واستقبلت اللجنة المختصة لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أوراق المرشحين عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك فى "قطاع غرب الدلتا"، والتى تضم محافظات: الإسكندرية، البحيرة مطروح.

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 13 مرشحا على عدد 3 محافظات، وتقسم إلى 6 من المتقدمين بمحافظة الإسكندرية، و6 متقدمين من محافظة البحيرة ومرشح من محافظة مطروح و13 آخرين احتياطيا.

كانت لجنة محكمة الإسكندرية، تلقت، أوراق المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية منذ فتح باب الترشح وعددهم 13مرشحا وهم:

- عبد الله سعدواى ضيف الله حزب مستقبل وطن

- مصطفى ابو زهرة حزب مستقبل وطن

- عمر خميس الغنيمى حزب مستقبل وطن

-أحمد سعيد طرمان حزب الشعب الجمهوري

- إيهاب زكريا الجبهة الوطنية

- رجائى عزت حزب حماة الوطن

- طارق الوكيل حزب حماة الوطن

- معتز محمود حزب الإصلاح والنهضة

- راضى النشرتى مستقل

-شوقى عبد الجيد الفقي مستقل

- مروة السعيد حزب الإصلاح والنهضة

- أيمن مرسى حزب الإصلاح والنهضة

ـ يسرى محمد خليفة ـحزب المصريين الأحرار

-إبراهيم شحاتة حزب العدل

- إيهاب محمود حزب الجيل الديمقراطي



ليرتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، إلى 15مرشحا منذ فتح باب الترشح