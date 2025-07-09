شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل سلسلة لقاءاته التنظيمية استعدادا للانتخابات ودعم مرشحي الحزب والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، سلسلة اجتماعاتها التنظيمية، مع أعضاء مجلس النواب في 7 محافظات، وهي (الإسكندرية - مطروح - الغربية- الشرقية- المنوفية- البحيرة - كفر الشيخ)، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتعزيز التنسيق الحزبي وتوحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة، والوقوف على مدى الاستعداد للتكليفات التنظيمية، بدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، فضلا عن حضور الأمناء العامين المساعدين بالحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وعدد من أمناء الأمانات المركزية في الحزب، وكافة أعضاء مجلس النواب في محافظات (الإسكندرية - مطروح - الغربية- الشرقية- المنوفية- البحيرة - كفر الشيخ).

ومن جانبه، ثمن النائب أحمد عبد الجواد، كافة الجهود التي يبذلها كافة قيادات وكوادر وأعضاء الحزب، مشيراً لما يضمه حزب مستقبل وطن من قيادات وكوادر ذات ثقل كبير، وهو ما انعكس على اختيارات الحزب لممثليه في انتخابات مجلس الشيوخ.

ولفت أمين عام الحزب، لأهمية إعلاء الصالح العام، مشيرا، لخضوع كافة قيادات وكوادر وأعضاء الحزب على كافة المستويات التنظيمية، للتقييم وفق معايير ثابتة وموضوعية لدى قيادات الحزب، مشدداً على ضرورة المشاركة بقوة وفاعلية في الانتخابات، والتماسك والتوحد خلف القيادة السياسية، في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، لافتاً لإنشاء غرف عمليات مركزية في كافة المحافظات، تعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في الأمانة العامة للحزب.

وشهد الاجتماع، التأكيد على الالتزام التام، بدعم كافة مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، فضلاً عن دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في إطار الإلتزام الحزبي، فضلاً عن استعراض خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة.