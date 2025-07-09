ترامب: قد نتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع ونخطط لتسهيل التوصل لتسوية في السودان وليبيا

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى "أننا نخطط لتسهيل التوصل لتسوية سلمية في السودان وليبيا
وعدد من دول القارة الأفريقية"، في حين أعلن "أننا قد نتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".
كلام ترامب جاء خلال قمّة في البيت الأبيض مع قادة الغابون برايس أوليجي نجيما، وغينيا بيساو عمر مختار سيسوكو إمبالو، وليبيريا جوزيف بواكاي، وموريتانيا محمد ولد الغزواني، والسنغال بصيرو ديوماي فاي.
وقال "نركز على استخدام استراتيجيات تتعلق بالتعاون التجاري بدلا من تقديم المساعدات كما كان في السابق"، مشيرًا إلى "أننا شجعنا الدول الأفريقية التي تجتمع معي اليوم للاستثمار في مجال الدفاع وشراء المعدات العسكرية الأميركية".
وكشف "أننا ننظر في طلب أوكرانيا الحصول على منظومات دفاع جوي".
ولفت ترامب إلى "أننا أدخلنا مئات المليارات من الدولارات عبر التعريفات الجمركية"، مضيفًا "مصانع وشركات متعددة جاءت للعمل في الولايات المتحدة بهدف تجنب التعريفات الجمركية. وتمكنت من تخفيض الأسعار في الولايات المتحدة".
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