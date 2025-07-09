سفارة أميركا في اليمن: الحوثيون اختطفوا أفرادًا من طاقم السفينة "إترنيتي" ونطالب بإطلاق سراحهم فورا

أشارت السفارة الأميركية في ​اليمن​، إلى أنّ "الحوثيين اختطفوا أفرادًا من طاقم السفينة "إترنيتي سي" ونطالب بإطلاق سراحهم فورا".

في وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "​أنصار الله​" يحيى سريع، في بيان، أنّ "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة (ETERNITY C) التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش (​إيلات​) بفلسطين المحتلة، وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وإسنادا لمجاهديه الأبطال".

وأوضح أنّ "العملية أدّت إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوت والصورة. وبعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية، لإنقاذ عدد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن".