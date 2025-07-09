"سانا": الشرع استقبل باراك في قصر الشعب بدمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأنّ الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ استقبل المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا ​توماس باراك​ والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أفادت مصادر سورية ببدء اجتماع مشترك بين الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي والمبعوث الأميركي في دمشق.

يذكر أن آخر لقاء رسمي بين الشرع وباراك جرى في دمشق نهاية أيار الماضي، وقال المبعوث الأميركي عقب هذا الاجتماع إن "واشنطن تريد السلام بين سوريا وإسرائيل"، مؤكدا أن هذه مشكلة قابلة للحل لكن الأمر يبدأ بالحوار.

وقبل يومين، أعلن باراك أن "الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ والجميع يسرع للتوصل إلى اتفاق".