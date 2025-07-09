الخوري: نريد تعزيز الصادرات وخلق فرص عمل في المناطق الريفية بغرض تطوير السكان مناطقهم

اختتم وزير الصناعة جو عيسى الخوري جولة نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع على عدد من المصانع البقاعية، بلقاء جامع في مقرّ الغرفة مع مجلس إدارتها ممثلاً برئيس مجلس الإدارة منير التيني، حيث شدد الخوري على أنّ "البقاع مهد لكل ما له علاقة بالزراعة والصناعة الزراعية"، وأنّ "التكامل ما بين الزراعة والصناعة ليس مجرد رابط تقني بل رافعة إستراتيجية ل​لبنان​".

ولفت إلى أنّ "الزراعة تشكلّ من 3 الى 5 بالمئة من الناتج المحلي، فيما تشكلّ الصناعات الزراعية نصف قيمة ال​صادرات​ اللبنانية تقريباً، والقطاع الصناعي اكبر ربّ عمل في لبنان إذ يستخدم مابين 240 و 250 الف موظف وعامل".

وأضاف الخوري "تأمين الأمن الغذائي للبلاد يستوجب تطوير الزراعة لتكون رافعة للصناعة الزراعية، وأن نرسّخ في سهل البقاع صناعات أساسية لتأمين الأمن الغذائي، فنحن لا نزال نستورد 80 بالمئة مما نستهلكه".

وأعرب عن إعتقاده بأنه "يمكن لزحلة أن تكون مركزاً للبقاع وللبنان في الكثير من الصناعات الغذائية والصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة". وختم قائلًا: "نريد تعزيز الصادرات، خلق فرص عمل في المناطق الريفية بغرض تجذير السكان في أراضيهم وتطوير مناطقهم، هذا هو الهدف الذي أسعى له".

وفي ردّه على مداخلات خلال الاجتماع، أوضح وزير الصناعة بأن "معظم الهواجس التي طرحت يجري العمل عليها، سواء في الخطة الوطنية للصناعة التي يتوقع إنجازها في غضون شهرين، أو في ورش العمل الخمس التي عقدت مع جمعية الصناعيين في بيروت، وحددت 22 نقطة وجع للصناعيين".

وتوقف عند موضوع التصدير ومما قاله تعقيباً على المداخلات: "أخرجنا منذ نحو 8 سنوات من السوق السعودية، تكمن الخطورة في الإعتياد، خلال كل تلك المدة، على منتج مختلف عن الإنتاج اللبناني، بالتالي عودتنا الى تلك الاسواق ستكون أصعب، وتزداد صعوبة كلما تأخرنا بالعودة". مشيرًا إلى أنه "مع خروج لبنان من السوق السعودية تضاعف حجم هذه السوق، بينما تراجع تصدير لبنان الى السعودية من ما قيمته 400 ألف الى 500 ألف دولار الى صفر تصدير". داعياً الى إعتماد "طريقة تفكير مختلفة، والتطلع من حولنا لنفهم ما يجري في المنطقة لنلحق بقطار التطوير حتى لا يفوتنا".