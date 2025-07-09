وزير الدفاع استقبل رئيس مجلس أبوظبي للاستثمار واطلع من مخول على نتائج دورة نظمتها المفتشية العامة في الجيش

استقبل وزير الدفاع ميشال منسى، رئيس مجلس أبوظبي للاستثمار محمد الظاهري على رأس وفد إماراتي، وتم البحث في سبل ​دعم الجيش اللبناني​، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى إمكانات تقديم مساعدات تلبي بعضا من الحاجات الأساسية للمؤسسة العسكرية.

كما استقبل منسى مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد.

والتقى المفتش العام في الجيش اللبناني اللواء الركن فادي مخول، على رأس وفد من ضباط المفتشية العامة، واطلع منه على نتائج وأثر الدورة التدريبية المتخصصة في مكافحة الفساد التي نظمتها المفتشية العامة، والمرتكزة على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الأداء الرقابي داخل المؤسسة العسكرية.

كما التقى النائب السابق مصطفى حسين، وبحث معه في شؤون وطنية تتصل بعمل الجيش وأهمية تضافر الجهود لدعمه في هذه المرحلة الدقيقة.