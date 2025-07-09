قيادي في "القسام": لم يُكتب لعملية الأسر اليوم في خان يونس النجاح وسيكون التوفيق حليفنا في العمليات المقبلة

أشار قيادي في كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في تصريح لقناة الجزيرة، إلى أنّه "لم يُكتب لعملية الأسر اليوم في ​خان يونس​ النجاح وسيكون التوفيق حليفنا في العمليات المقبلة".

وأضاف "مجاهدونا في العقد القتالية والكمائن يتربصون بجنود وآليات العدو لإيقاعهم بمقتلة كبيرة"، وقال: "دك مجاهدونا بعملياتهم الأخيرة هيبة جيش الاحتلال المزعومة ومرغوا أنف جنوده في وحل غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"، أنّه "تمكنا اليوم من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس".

وذكرت "القسام"، "أننا استهدفنا دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في خان يونس، واستهدفنا خلال الإغارة حفارين عسكريين بقذائف الياسين 105 وبعدها اشتبك مجاهدونا مع العدو في خان يونس".

كذلك ذكرت أن "مجاهدينا حاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه"، مضيفةً "مجاهدينا رصدوا هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود بعد عملية الإغارة في خان يونس".