أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّه "تلقى أحد موظفي مركز أوجيرو في بعلبك اتصالًا هدد بضرورة اخلاء المركز على الفور"، مشيرًا إلى أنّ الرقم الذي جاء من خلاله الاتصال يعود إلى انغولا في أفريقيا.
ولفت إلى أنّ "القوى الأمنيه ما زالت تقوم بتحقيقاتها ولا يوجد تأكيد حول جدية الاتصال وتم اخلاء المركز من باب الاحتياط".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اخلاء مركز أوجيرو في بعلبك احتياطيًا في ظل تحقيقات حول جديّة تهديد تلقّاه أحد الموظفين عبر اتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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