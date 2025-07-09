وزير الداخلية استقبل 4 نواب وعرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة سبل التعاون

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النواب: فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، بلال الحشيمي وحيدر ناصر، وعرض مع كل منهم الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية.
والتقى النائب السابق مروان أبو فاضل.
وعرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة "NDU" برئاسة رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري إمكان التعاون بين الجانبين.
كما استقبل محافظ عكار عماد اللبكي.
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