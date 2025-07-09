نفى محافظ ​بعلبك​- الهرمل بشير خضر، وجود تهديدات إسرائيلية تستهدف مركز أوجيرو في مدينة بعلبك. وفي وقت سابق تم التداول بأخبار حول تلقّي أحد موظفي الشركة في بعلبك اتصالا هاتفيًا هدد بضرورة اخلاء المبنى، حيث تم اخلاء المبنى احتياطيًا بناء على ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر بشير خضر نفى وجود تهديدات إسرائيلية تستهدف مركز أوجيرو في مدينة بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.