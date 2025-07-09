صاحب مطعم لبناني في إسبانيا طرد زبائن إسرائيليين من مطعمه وهتف أمامهم بـ"لبيك يا نصر الله"

طرد صاحب مطعم لبناني في إسبانيا يُدعى سمير سليم من بلدة الصرفند، زبائن إسرائيليين من مطعمه، في خطوة احتجاجية تضامنًا مع غزة ولبنان.
ووفق ما أظهر فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد هتف سليم أثناء الحادثة: "لبيك يا نصر الله" و"تحيا فلسطين".
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