شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة السياسة الدولية ترتفع فى تقييم المجلات العلمية من المجلس الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

حصلت مجلة السياسة الدولية، التي تصدر عن مؤسسة الأهرام الصحفية على ٦.٥ درجة من ٧ في تقييم المجلات العلمية من المجلس الأعلى للجامعات.

يذكر أن الدرجة التي حصلت عليها مجلة السياسة الدولية في عام ٢٠٢٠ كانت ٣ درجات، ارتفعت في عام ٢٠٢٣ إلي ٣.٥ درجة حتى وصلت في عام ٢٠٢٥ إلي ٦.٥ درجة. ويرجع تأخر حصول السياسة الدولية على الدرجة النهائية إلى ترتيبات طلبها المجلس الأعلى للجامعات، تتعلق بنشر محتويات المجلة على موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذى تطلب موافقات من الهيئة الوطنية للصحافة التي أبدت موافقتها بعد دراسة المكاسب والخسارة من النشر الإلكتروني لمحتويات المجلة، وانعكاساته السلبية على الأعداد المطبوعة منها.

تضاف هذه النجاحات إلى نجاحات المجلة خلال العشرة سنوات الأخيرة؛ فالمجلة معتمدة من الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCI المتوافقة مع قاعدة بيانات كلاريفيت Clarivate الفرنسية، ومعتمدة من مؤسسة أرسيف ARCIf للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية ومعامل التأثير المتوافقة مع المعايير العالمية، ولذلك تحظى المجلة بثقة الباحثين المصريين والعرب، آية ذلك الإقبال الكبير على النشر في أعدادها.

يعود الفضل في ذلك، كما أوضح الأستاذ / أحمد ناجي قمحة رئيس التحرير لجهود التطوير التي يحرص على متابعتها السيد المهندس / عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ الدكتور / محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وأكد قمحة على توجهه بالشكر لفريق العمل بالمجلة من السادة المحررين والإداريين، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يعود لمجهودات الجميع.